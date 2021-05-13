Предприниматель из Белореченска получил субсидию на строительство теплиц и сдался

57-летний местный житель Белореченского района обратился в районную администрацию для получения финансовой помощи. Он рассказал, что ему нужна субсидия на строительство теплицы под овощи. Мэрия пошла на встречу и выдала бизнесмену 230 тысяч рублей, после чего мужчина просто потратил их на свои нужды. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчину задержали.

- На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также известно, что мужчина выдал властям за готовые теплицы старые парники, которые он построил за свой счет.