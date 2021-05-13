ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» - новый подрядчик «ТНС энерго Кубань»

Фото: ТНС Энерго

«ТНС энерго Кубань» информирует клиентов о том, что до 31 декабря 2021 года ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» имеет право от имени гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края и Республики Адыгея:

- выполнять работы, связанные с контрольным снятием показаний приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах (МКД);

- ограничивать, приостанавливать и возобновлять электроснабжение потребителей в МКД, в том числе собственников нежилых помещений МКД, а также жителям садоводческих товариществ.

Сотрудники «Кубань Энерго Инжиниринг» при проведении работ обязаны предъявить удостоверение с фотографией специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью.

Представители ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» не имеют права требовать оплаты своих услуг и принимать денежные средства в счет оплаты потребленной электроэнергии. Все платежи производятся исключительно с перечислением средств на расчетный счет «ТНС энерго Кубань».

В случае возникновения вопросов по работе сотрудников подрядной организации просим обращаться по телефонугорячей линии ООО «Кубань Энерго Инжиниринг» +7 (918) 596-16-88.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» —гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 54 ЦОКа. Общество обслуживает более 57 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 416 тыс. бытовых клиентов, что составляет 59,06 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2020 года составил 13,92 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации.Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.