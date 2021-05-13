Прокуратура извинилась перед краснодарской журналисткой за уголовное преследование

Евгения Острая

Бывшего редактора «Иртышской правды» из городка Большеречье Омской области Евгению Острую судили за то, что дала понять: чиновник – дурак. Журналистка провинциальной газеты не побоялась критиковать местную власть. И тогда к ней прислали финансовые проверки. Острая попала под следствие из-за того, что «перешла дорогу» не тем людям.

Но журналистка не просто выдержала натиска властей, после десятка судов она добилась оправдательного приговора – что редкость в наше время. И не остановилась – получила полную реабилитацию, взыскав возмещение имущественного ущерба и полную компенсацию морального вреда, причинённых ей этим уголовным преследованием.

А на день рождения, 11 мая, Евгения Острая получила официальные извинения прокурора от имени государства.

- От имени государства приношу вам официальное извинение за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, - говорится в письме за подписью прокурора Большереченского района Омской области.

Оправдательный приговор вступил в законную силу ещё в июне 2020 года, однако молчание прокуратуры длилось почти год.

- Добиться официальных извинений от тех, кто необоснованно пытался привлечь Евгению Острую к уголовной ответственности, было непросто. То, что это случилось в день рождения Евгении, считаю совместным подарком от меня лично и от прокуратуры Омской области. С моей стороны — это завершающий штрих к картине полной победы и реабилитации журналиста, в которую мало кто верил с учётом современных печальных тенденций, - сказал адвокат журналистки Алексей Иванов.

Стоит отметить, что в трудное время «Комсомольская правда» предложила Евгении Острой работу, чтобы журналистка принесла читателям «КП» ту пользу, которой испугались в Омске. Евгения уже почти четыре года занимает должность заместителя редактора в краснодарском филиале издания.