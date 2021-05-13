Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели вывели женщину из леса. Местная жительница сбилась с тропы из-за плохого самочувствия. Об этом рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

66-летняя женщина вышла из поселка Прогресс и направилась в сторону Хосты. Через некоторое время, сбилась с тропы и из-за плохого самочувствия не смогла самостоятельно выбраться из леса.

Сотрудники оперативно прибыли на место, обследовав местность, обнаружили сочинку на берегу реки Малая Хоста. От медицинской помощь она отказалась. На служебной машине ее сопроводили домой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи спасателей МЧС дважды вызывали туристы.