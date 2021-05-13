Курорт «Роза Хутор» стал лидером по реализации программы терапевтического спорта для детей с особенностями развития

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Роза Хутор» стал лидером по реализации всероссийской программы терапевтического спорта для детей с ограниченными возможностями. В течение зимнего сезона 2020/21 на «Роза Хутор» провели 1449 занятий горными лыжами для детей с особенностями развития по программе терапевтического спорта «Лига мечты».

Участниками занятий стали 144 юных спортсмена с различными заболеваниями в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна. По итогам тренировок они демонстрируют положительную динамику развития двигательных функций, эмоциональной сферы и добиваются серьезных успехов в реабилитации.

«Благодаря тому, что зима была более снежной, а карантинных мер стало меньше, нам удалось увеличить количество участников программы по стране. Количество спортивных объектов, на которых реализуются наши программы растет от года к году. В прошедшем зимнем сезоне для детей с ОВЗ они реализовывались на 54 спортивных объектах в разных регионах России. Было проведено 12 273 занятия по терапевтическому спорту для 2261 ребенка. Бесспорным лидером стал курорт «Роза Хутор» в Сочи, где прошло 1449 занятий. Практически половина тренировок была проведена за счет благотворительных средств Владимира Потанина и горного курорта», - отметила руководитель программы «Лига мечты» Наталья Белоголовцева. Программа терапевтического спорта «Лига мечты» реализуется на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 2018 года.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

После завершения сезона катания на смену занятиям по горнолыжному спорту приходят ролики. Уже в июне на курорте «Роза Хутор» вновь пройдет специальная спортивная смена для подростков с особыми возможностями здоровья из разных регионов страны. В течение 12 дней ребят и их родителей ждут не только спортивные занятия, но и пешие маршруты в горах и познавательные экскурсии.

«Лига Мечты» - инновационная социальная программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.).

Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. За время своего существования уникальная реабилитационная программа помогла уже тысячам детей и взрослых. Занятия горнолыжным спортом по специальной методике с помощью обученных инструкторов позволяют ускорить процесс лечения, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная задача программы – увеличение количества центров и регионов присутствия в целях повышения доступности терапевтического спорта. Сегодня «Лига Мечты» - это уже 41 субъект Российской Федерации, 57 горнолыжных склонов, 65 центров по роллер спорту, более 800 профессиональных инструкторов, более 10 000 участников по всей стране в возрасте от 3 лет до 82 лет.