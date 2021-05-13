Фото: отдел пропаганды БДД

На дорогу в Сочи сошел оползень. На федеральной трассе «Джубга-Сочи» вводится кратковременное ограничение движения для уборки последствий оползня. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Сочи.

Сейчас дорожные службы убирают последствия схода оползня с помощью спецтехники. А автоинспекторами введен реверсивный режим движения.

Сотрудники полиции просят водителей быть внимательными и осторожными, не допускать выезда на полосу встречного движения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что трассу Джубга - Сочи перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за строительства пешеходного перехода.