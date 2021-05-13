Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристки в Сочи. Индивидуального предпринимателя обвиняют в оказании услуги ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, в результате чего она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде. Двое остальных получили повреждения кожных покровов, - рассказали в Следственном комитете.

Фигурантом уголовного дела стал 38-летнего директор фирмы, он же был в качестве инструктора во время сплава. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, повлекших по неосторожности гибель человека.

Расследование дела продолжается. Сотрудники проводят следственные действия, для выяснения всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются очевидцы и свидетели.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, студентка из Китая погибла во время сплава по реке в горах Сочи.