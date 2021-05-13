На дороге к Тамани дотла сгорела фура с бытовой химией

Фото: ЮРПСО МЧС России

В ночь на 13 мая на 101 километре автодороги «Новороссийск-Керчь» загорелась фура с бытовой химией. Сначала водитель большегруза попытался сам потушить пожар, но пламя было сильнее. Химические реагенты вспыхнули огромным пламенем, мужчина вызвал спасателей.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники Таманского поисково-спасательного подразделения Крымского ПСО совместно с пожарными расчетами станицы Старотитаровской и Тамани отгородили опасную зону и ликвидировали возгорание транспорта, - говорится в сообщении ЮРПСО МЧС России.

Известно, что пострадавших в пожаре нет.