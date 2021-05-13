Житель Кубани получил 11 лет колонии за оплату заказного убийства

Село Варваровка. Место, где случилось убийство

В Краснодаре осудили 54-летнего Самвела Акопяна за пособничество в убийстве по найму 61-летнего жителя города Анапы Вальтера Арутюняна. Преступление произошло в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Следствие и суд установили, что в декабре 2012 года сын Акопяна напал на племянника убитого в ссоре около одного из кафе Анапы. Впоследствии знакомый задержанного предложил организовать убийство старшего Арутюняна, поскольку тот считал его виновным в смерти своего родственника. Акопян согласился все это дело спонсировать и отдал мужчине два миллиона рублей.

5 ноября 2013 года неизвестный расстрелял Вальтера напротив старого анапского кладбища в поселке Варваровка. После чего вся преступная банда ретировалась из страны. Акопяна нашли в 2019 году на территории Франции и экстрадировали в Россию. Все это время он находился под следствием, на суде он сказал, что понятия не имел, на что давал деньги своему знакомому. Однако суд счел эти слова ложными.

- Приговором суда Самвелу Акопяну назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

При этом уголовное дело в отношении организатора и исполнителя убийства выделили в отдельное производство, расследование продолжается.