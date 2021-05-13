VOLGABUS 5270G2

Автобусы на природном газе начнут курсировать в Сочи. Современная техника снизит нагрузку на экологию и повысит качество перевозок. Об этом рассказали представители фирмы VOLGABUS 5270G2.

Сразу две машины выпускает на линию Национальная транспортная ассоциация. Первая будет работать внутри поселка Лазаревское, вторая - выйдет на маршрут №77, который следует из центра Сочи в Лазаревское. Трасса выбрана неслучайно.

- Во время испытаний мы сможем сравнить, как ведет себя новая техника в разных условиях, убедиться в том, что машины обеспечивают современный уровень комфорта для пассажиров. В результате нашей совместной с машиностроителями работы в России появится газовый автобус, созданный специально для работы на горных дорогах в условиях высоких температур, - отметил Роман Юренев, директор по пассажирским перевозкам Национальной транспортной ассоциации.

Автобусы уже испытывались на сочинских трассах без пассажиров, они безопасны и оснащены самым современным оборудованием и кондиционерами.

- Наши автобусы отлично показали себя на Олимпиаде в Сочи. Инженеры и конструкторы хорошо знакомы с особенностями рельефа, температурного режима. Наши машины, максимально адаптированы к местным маршрутам, - отмечает генеральный директор «Волгабас Групп» Алексей Бакулин.