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Общество13 мая 2021 16:30

Дебиторку Армавирского масложирзавода выставили на торги за 450 миллионов

Задолженность можно купить двумя лотами
София ФОМЕНКО
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Армавирский комбинат

Армавирский комбинат

Дебиторскую задолженность Армавирского масложирзавода выставили на открытые торги. Права к получению 450 миллионов рублей можно купить двумя лотами. Торги назначили на 29 июня. Они состоятся на «Электронной площадке Центра реализации».

Самые крупные суммы после приобретения можно будет взыскать с АО «Аткарский МЭЗ» (79,5 миллионов), ООО «Ж.К.» (100 миллионов), ООО «М.Э.З.» (242,5 миллиона) и ООО «Проект» (4 миллиона), затем идут ООО «Торговый дом “Солнечные продукты”» (23 тысячи), АО «Холдинг Солнечные продукты» (113,9 миллионов), ООО «Э.Х.» (22 миллиона).

Второй лот включает в себя требования к Руслану Бекирову (производитель самсы) на сумму 1,2 миллион рублей.

Напомним, Армавирский масложирзавод обанкротился в июле 2019 года. Компания не могла выполнить обязательства перед кредиторами АО «Россельхозбанк» и ООО «Группа Компаний “Русагро”».