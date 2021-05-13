Фото: МУП г. Сочи «Водоканал»

Очередной оползень разрушил водовод в Сочи

Сход грунта был зафиксирован сегодня сотрудниками водоканала в Хостинском районе

Очередной оползень разрушил водовод в Сочи. Сход грунта был зафиксирован сегодня сотрудниками водоканала в Хостинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за оползня произошла деформация и разрушение водовода диаметром 500 мм.

Аварийно-восстановительные бригады приступили к устранению последствий. Комплекс работ на данный момент проводится без отключения воды у горожан.

Руководство ведомства обращается к жителям района максимально запастись питьевой воды.