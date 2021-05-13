Фото: МУП г. Сочи «Водоканал»
Очередной оползень разрушил водовод в Сочи
Сход грунта был зафиксирован сегодня сотрудниками водоканала в Хостинском районе
Очередной оползень разрушил водовод в Сочи. Сход грунта был зафиксирован сегодня сотрудниками водоканала в Хостинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за оползня произошла деформация и разрушение водовода диаметром 500 мм.
Аварийно-восстановительные бригады приступили к устранению последствий. Комплекс работ на данный момент проводится без отключения воды у горожан.
Руководство ведомства обращается к жителям района максимально запастись питьевой воды.