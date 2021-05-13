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Модернизацию системы водоснабжения проведут в Сочи. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды жителям Центрального и Хостинского районов и увеличить мощность водозабора. Об этом рассказали в мэрии курорта.

- Сейчас в Сочи возводятся различные социальные объекты и запланировано строительство еще ряда объектов до 2030 года. Для нормального функционирования всех этих объектов необходима соответствующая мощность оборудования ресурсоснабжающих предприятий города. С учетом рекомендаций специалистов Росгеологии для бесперебойного водоснабжения и улучшения качества воды мы должны использовать лучшие передовые технологии, - подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Центральный водозабор расположен на реке Сочи и обеспечивает водой Центральный и Хостинский районы.

- На сегодняшний день у нас работает 48 скважин, чтобы достигнуть норматива, необходимо сделать переоценку существующих скважин. По рекомендации специалистов, нам предстоит пробурить еще 24 скважины, - рассказал директор МУП «Водоканал» Сочи Антон Денисов.

Модернизацию системы водоснабжения планируют завершить за два года.