В Анапе спасательные круги будут доставлять дронами

Нововведение появится на пляжах в 20-х числах мая Фото: Виталий КАРНАУХ

Власти города-курорта Анапы хотят опробовать доставку дронами спасательных кругов терпящим бедствие на воде. Такая система должна сэкономить время на помощь. Об этом сообщил глава города Василий швец на пресс-конференции.

- Вместе с нашим военным технополисом «Эра» и коллегами из Российской академии наук придумали следующий проект: повесить на квадрокоптер спущенный, ненадутый спасательный круг и если камера начнет выявлять нестандартную ситуацию, инструкторы оперативно доставят круги на воду, - сказал Швец.

Он уточнил, что такую систему начнут тестировать через неделю. А также в Анапе увеличат количество камер системы «Умный город», которые имеют функцию распознавания лиц. Теперь их будет 800 вместо 300.