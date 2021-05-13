250 товаров получат знак «Сделано на Кубани»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершился седьмой конкурс в области качества товаров. Всем победившим производителям продуктов присваивается знак «Сделано на Кубани», означающий высокий уровень качества и защищающий покупателя от недобросовестных производителей. Кроме того, таким производителям дают преференции – сниженные процентные ставки по кредитам и бесплатное продвижение на выставках визуального обозначения.

В седьмом конкурсе приняли участие 114 организаций из 31 муниципалитета края. Победителей признали в номинациях «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», а также «Товары производственно-технического назначения». Всех лауреатов наградят в течение двух лет.