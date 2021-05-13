В Майкопе начальница почты присвоила 229 тысяч рублей

Женщине грозит штраф до полумиллиона рублей или же срок в колонии до полутора лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный отдел по городу Майкопу закончил расследование уголовного дела в отношении начальницы почты хутора Гавердовский. Правоохранители установили, что женщина с 2020 по 2021 год не проводила деньги через кассу, а присваивала их себе. В итоге она похитила более 229 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщине грозит штраф до полумиллиона рублей или же срок в колонии до полутора лет.