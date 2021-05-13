В Краснодаре начинается сезон йоги в парке Галицкого

В парке Галицкого начинается сезон йоги. Первое занятие пройдет 15 мая в 10:00. Об этом сообщают организаторы йоги в парке "Краснодар".

- Погода уже радует, можно смело брать коврик и заниматься йогой. Приглашаю всех желающих на занятия в парк «Краснодар» 15 мая в 10:00, - рассказала сайту «КП»-Кубань» тренер по йоге Виктория Хабибулина. – Практика рассчитана на час, а после нее всех ждут полезные угощения. С собой необходимо захватить коврик для занятий. Встречаемся в 9:50 около кофейни 1/62.

Так, 15 мая в Краснодаре стартует сезон йоги в парках. Тренировки будут проходить каждые выходные. Первое занятие запланировано на 10 утра, а летом расписание изменится. Практику йоги в парке будут проводить раньше из-за жары.