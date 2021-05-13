В Новороссийске с июня проезд на общественном транспорте подорожает до 32 рублей

Фото: архив "КП"

В Новороссийске с 1 июня подорожает проезд до 32 рублей. Повышение тарифа коснется маршрутов номер 2, 8а, 18, 20, 21, 31, 34 до 21:00, а с 21:00 до 23:00 стоимость повысится до 35 рублей.

Со 2 числа цена вырастет на маршрутах номер 5, 7а, 10, 11а, 13, 17, 27, 28. Стоимость проезда составит 32 рубля до 21:00, с 21:00 до 23:00 – 35 рублей.

С 3 июня стоимость увеличится на маршрутах 8, 24, 30. Цена проезда будет 32 рубля до 21:00, и с 21:00 до 23:00 – 35 рублей.

С 4 июня такой же порядок цен будет на маршрутах 6а, 14а, 15, 15а, 19, 22, 25, 32 до 21:00, и с 21:00 до 23:00 – 35 рублей.

А с 5 июня увеличение тарифов ждет общественный транспорт под номерами

1а, 12а, 29, и с 21:00 до 23:00 – 35 рублей.

Напоминаем, что в Новороссийске оплата проезда осуществляется на входе.