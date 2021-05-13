В Новороссийске ограничат подачу воды из-за странного запаха

Фото: пресс-служба администрации города Новороссийска

Жители Центрального района Новороссийска пожаловались на специфический запах воды из-под крана. После этого в зоне водоснабжения номер три в ночь на 14 мая проведут промывку сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 21:00 13 мая до 5:00 14 мая ограничат водоснабжение в границах Анапского шоссе (до улицы Московской), улицы Советов, Мира, набережной имени Адмирала Серебрякова, улицы Суворовской, проспекта Ленина, поселка Алексино. После окончания работ водоснабжение восстановят в полном объеме.

Кроме того, специалисты взяли пробы воды на санитарно-химические нормы. Эти показатели в порядке, однако 11-12 мая было зафиксировано повышение мутности воды. Такое случилось, потому что в Неберджаевском водохранилище увеличился приток поверхностных вод.