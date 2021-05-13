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Спорт13 мая 2021 19:09

На Кубани пройдут соревнования по рукопашному бою на «Кубок Победы»

Они начнутся 15 мая
София ФОМЕНКО
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В состязаниях примут участие и бойцы из других регионов

В состязаниях примут участие и бойцы из других регионов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае 15 мая будет дан старт соревнованиям по рукопашному бою на «Кубок Победы». Турнир пройдет среди 23 муниципалитетов в возрастных категориях 12-17 лет, 18 и старше. Кроме того, в Краснодар приедут бойцы из Калмыкии, Крыма, Ростова, Чеченской Республики и так далее.

«Кубок Победы» пройдет с 15 по 17 мая во Дворце Спорта «ОЛИМП» по улице Береговой. На мероприятии будут почетные гости – заместитель министра спорта Кубани Игорь Стрельцов, начальник по делам молодежи Краснодара Павел Писаренко, президент фонда РКВСЕКК Олега Дерипаска и другие.