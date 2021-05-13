В Краснодаре пройдет инклюзивный праздник для детей «Город Дружбы»

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА В Краснодаре 21 мая состоится инклюзивный детский праздник «Город Дружбы»

В Краснодаре 21 мая состоится инклюзивный детский праздник «Город Дружбы». Мероприятие организуют в Чистяковской роще. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

- Среди основных целей праздника - привлечение внимания к вопросу инклюзии, развитие толерантности в обществе и развитие инклюзивного туризма в краевом центре, - уточнила начальник управления экономики Елена Васильченко.

В мероприятии будут задействованы воспитанники инклюзивной школы танцев «Рыжий DANCE» и Академии творчества «PRO ТАЛАНТ», инклюзивный хореографический коллектив «Танцующие лучики».

Для участников «Город Дружбы» подготовят мастер-классы от инклюзивных творческих коллективов города, будут игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей, а также благотворительная ярмарка-продажа поделок детей с ограниченными возможностями здоровья.

В нём примут участие воспитанники инклюзивной школы танцев «Рыжий DANCE» и Академии творчества «PRO ТАЛАНТ», а также инклюзивный хореографический коллектив «Танцующие лучики».