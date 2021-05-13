Мэрия Краснодара будет судиться с владельцем квартиры на улице Чапаева за самовольный балкон

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Администрация Краснодара подала в суд на хозяина квартиры, расположенной в историческом здании, за то, что он самовольно увеличил балкон.

- Речь идет о жилом доме по ул. Красная, 82/ Чапаева, 85 - он имеет статус ценного градоформирующего объекта и является предметом охраны исторического поселения, - уточняет телеграм-канал мэрии города.

Выездная проверка специалистов администрации в начале 2021 года показала, что собственник квартиры №14 без разрешения увеличил балкон и сделал современное остекление. Новый антураж балкона совсем не вписывается в облик дома.

Владельцу дали предписание восстановить до 20 февраля прежний вид фасада, но он все проигнорировал. Теперь мэрия намерена судиться с собственником за восстановление зданию исторического облика.