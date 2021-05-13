50 пляжей в Анапе в летнем сезоне-2021 планируют получить «Голубой флаг»

К началу сезона 2021 протяженность анапских пляжей увеличилась почти на 2 км Фото: Виталий КАРНАУХ

Мэр Анапы Василий Швец сообщил, что к летнему сезону-2021 готовы почти 150 пляжных территорий. 50 пляжей обустроены по новым стандартам.

- Эти пляжи будут служить примером, к чему стремиться. Одна из задач – получение анапскими пляжами международной награды – Голубого флага, - акцентировал Василий Швец.

К началу сезона протяженность анапских пляжей увеличилась почти на 2 км.

Мэр также заверил, что арендаторам, чьи пляжные территории получат "голубые флаги", автоматически продлят срок аренды на 10 лет.

- Это будет серьезным стимулом для повышения качества услуг, - отметил Швец.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Анапе к открытию курортного сезона городские пляжи обрели новый дизайн и комфортное оборудование. Пляжи выполнены в едином стиле в светло-бирюзовых тонах.