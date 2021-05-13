Работникам птицефабрики на Кубани выплатили почти 3 млн рублей долгов по зарплате

На Кубани директор предприятия методично два месяца недоплачивал зарплату 150 сотрудникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работникам ООО «Новомышастовская птицефабрика» полностью выплатили задолженность по зарплате в размере 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что руководитель предприятия с 1 февраля по 31 марта 2021 года не выплатил в полном объеме зарплату 150 сотрудникам, хотя деньги на фабрике были. Тем не менее средства ушли на иные нужды. Было возбуждено уголовное дело.

Во время следствия был принят комплекс мер для возмещению работникам птицефабрики материального ущерба.