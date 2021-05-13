300 талантливых студентов Кубани смогут получать повышенную краевую стипендию

В этом году размер краевой ежемесячной повышенной стипендии стал еще больше - 5 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студенты и аспиранты кубанских колледжей и вузов смогут стать получателями краевой повышенной стипендии. В этом году губернатор Вениамин Кондратьев поручил увеличить размер стипендии до 5 тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба администрации края.

- Возросло и количество получателей - с 50 до 300 человек, - уточнили в администрации.

Чтобы подать заявку претендентам нужно заполнить анкету, после чего им придет список документов и контакты координаторов.

Итоговый пакет документов отправляется в органы по делам молодежи нужного муниципального образования до 5 июля.

Можно также позвонить +7 (861) 293-00-17.