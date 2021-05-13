«Каменную» набережную в Анапе продлят до Ласточкиных гнезд

Фото: пресс-служба мэрии Анапы Эскиз будущей деревянной набережной

Мэр Анапы Василий Швец сообщил у властей города-курорта в планах продлить капитальную, так называемую «каменную» набережную до Ласточкиных гнезд.

- Капитальную «каменную» набережную планируем довести до Ласточкиных гнезд, добавив к существующей 3,5-4 км, - поделился планами глава Анапы.

Василий Швец отметил, что Анапе нужна хорошая протяженная набережная, как капитальная, так и некапитальная.

– Проект деревянной набережной – некапитальный. Это будет терренкур для прогулок и пробежек, - сказал он.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что новую деревянную набережную в Анапе начнут строить осенью 2021 года. Первая часть будет иметь протяженность в 3 километра.