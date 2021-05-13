«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Фото: lokobasket.com

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 13 мая на выезде обыграл подмосковные «Химки». Счет встречи - 92:85. Это была вторая победа «Локомотива-Кубань» над «Химками».

Таким образом, краснодарский клуб стал вторым полуфиналистом Единой лиги ВТБ.

Игра складывалась так, что «Химки» выиграли первую часть сражения. Их превосходство составляло семь очков, счет первой половины игры был - 52:45. Но затем «Локомотив-Кубань» перехватил преимущество и во второй части игры вырвал победу.

В «Локомотиве-Кубань» сегодня отличился Найджел Уильям-Госс - 30 результативных очков. На втором месте - Кевин Харви, в его копилке бросков 28 очков, пишет портал "Чемпионат.com".

Первым полуфиналистом Единой лиги ВТБ стал питерский «Зенит».