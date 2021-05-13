На Кубани открыли бюст руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Дядьковской Кореновского района открыли памятный бюст руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко, сообщает пресс-служба администрации края. Это событие приурочено к 60-летию творческой деятельности маэстро.

- Ваше творчество связывает молодые поколения с нашими предками, благодаря вам память о казачьих традициях и культуре будет жить многие века, - сказал на церемонии открытия губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Виктор Захарченко отметил, что объединяющей силой для всех является искусство, оно помогает лучше понимать историю, быть патриотом.

В 2020 году Виктору Захарченко было присвоено звание Героя Труда России. В связи с установленными правилами о присвоении этого звания на родине человека устанавливается бронзовый бюст.