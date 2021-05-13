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Общество13 мая 2021 23:59

В Армавире спасатели вытащили просидевшую в колодце три дня собаку

Местные жители слышали лай бедного пса, но помочь сами побоялись
Инна БОРИСОВА
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Фото: @kuban_spas

Фото: @kuban_spas

В Армавире собака провалилась в старый колодец. Несчастное животное просидело в заточении три дня.

Пес, сидевший в 2-метровом колодце, оглашал воем окрестности, но местные жители побоялись вытащить его сами.

- Прибывшие на место вызова специалисты Армавирского отряда «Кубань-СПАС» соорудили из деревянных досок пандус, затем один из спасателей спустился в яму и поднял пса на поверхность, - рассказали подробности "КП" - Кубань" спасатели.

Пока собаку доставали из ямы, она вела себя спокойно и не пострадала.