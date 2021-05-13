В Армавире спасатели вытащили просидевшую в колодце три дня собаку

Фото: @kuban_spas

В Армавире собака провалилась в старый колодец. Несчастное животное просидело в заточении три дня.

Пес, сидевший в 2-метровом колодце, оглашал воем окрестности, но местные жители побоялись вытащить его сами.

- Прибывшие на место вызова специалисты Армавирского отряда «Кубань-СПАС» соорудили из деревянных досок пандус, затем один из спасателей спустился в яму и поднял пса на поверхность, - рассказали подробности "КП" - Кубань" спасатели.

Пока собаку доставали из ямы, она вела себя спокойно и не пострадала.