Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 14 мая 2021 произойдет сразу в нескольких округах курортного города. Уже больше месяца здесь кипит работа на важных коммуникациях и сетях. Во время модернизации линии специалистам приходится частично прекращать подачу электричества в дома местных жителей. Здесь стоит отметить, что касается это не всего курорта, а лишь нескольких улиц. «КП» – Кубань узнала, где будут отключения света в Сочи 14 мая 2021.

В Адлерском районе в поселке Красная поляна в переулке Плотинный №1-9, на улице Липецкая, СТ Локомотив, селе Липники на улице Брянская, СТ Огонёк на улицах Афипская и Краснофлотская, СТ Липники, СТ Фантазия на улицах Демократическая, Молокова, Кирова, Мостовая, Кузнечная (последние четыре – частично), Киевская, Дзержинского, Герцена, Чернышевского, Цитрусовая, Тульская, Урожайная, Петропавловская, Мира, переулке Речной, улицах Лазурная, Просвещения, Чкалова, Ленина, Крупская, Нижнеимеретинская и 65 лет Победы. Здесь частично будет приостановлена подача электричества в промежутке с шести утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Юбилейная, Кипарисовая, Верховска, Малая, Сухумское шоссе, Краснодонская, Армянская (все – частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Полтавская, Волжская, Восточная, Голенева, Севастопольская (все – частично), Орджоникидзе 6.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Головинка на улицах Центральная и Симферопольская (оба – частично), поселке Вишневка на улицах КазанскаяЮ Майкопская и Республиканская (все – частично), переулках Бородина и Высотный.