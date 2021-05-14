Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 8:03

Гидрометцентр предупредил о резком росте солнечной активности в Сочи

Специалисты назвали опасный период
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Днем рекомендуется находиться в тени

Днем рекомендуется находиться в тени

Фото: Варвара ДЫМ

Солнечная активность в Сочи возросла. Самым опасным периодом специалисты называют дневное время, с 11 утра до двух часов дня.

- Индекс ультрафиолетового излучения начинает расти в Сочи, он уже достигает шесть-семь единиц в полуденные часы, - сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалисты рекомендуют в пик солнечной активности сейчас находиться в тени, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами. А если индекс ультрафиолетового излучения поднимется выше восьми единиц, то лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край может побить температурный рекорд 36-летней давности. В регионе будет так жарко, что есть все шансы обновить исторический максимум.