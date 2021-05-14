Гидрометцентр предупредил о резком росте солнечной активности в Сочи

Днем рекомендуется находиться в тени Фото: Варвара ДЫМ

Солнечная активность в Сочи возросла. Самым опасным периодом специалисты называют дневное время, с 11 утра до двух часов дня.

- Индекс ультрафиолетового излучения начинает расти в Сочи, он уже достигает шесть-семь единиц в полуденные часы, - сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалисты рекомендуют в пик солнечной активности сейчас находиться в тени, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами. А если индекс ультрафиолетового излучения поднимется выше восьми единиц, то лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещений.

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