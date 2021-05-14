Фото: sochi.ru.

В Сочи внепланово проверяют школы. В целях усиления мер безопасности в ряде учреждений установят дополнительные ограждения. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Специальная комиссия с представителями мэрии курорта, МЧС, Росгвардии и МВД проверяет работу пунктов охраны, камер видеонаблюдения, «тревожных» кнопок и паспорта безопасности учреждений.

- Инструктажи по технике безопасности проведены с директорами и заведующими всех 167-ми образовательных учреждений курорта. Все эти учреждения обеспечены круглосуточной лицензированной охраной и оснащены кнопкой тревожной сигнализации. Имеется система видеонаблюдения с выходом на монитор и сохранением видеозаписи в течение месяца. Там, где необходимо, установлено два поста охраны, - рассказала начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева.

По ее словам, сейчас ведется ремонт ограждений территорий, переустановка кнопок сигнализации с выводом непосредственно на подразделения Росгвардии. Работы в полном объеме будут завершены к началу нового учебного года.