Фото: пресс-служба Сочинский национальный парк

Последние новости на 14 мая 2021. Ядовитое растение обнаружили на сочинских пляжах. Опасный сорняк – витекс прибрежный может вытеснить редкую прибрежную флору.

В Новороссийске ограничат подачу воды из-за странного запаха. В зоне водоснабжения пройдет промывка сетей.

В парке Галицкого начинается сезон йоги. Первое занятие пройдет 15 мая.

В Майкопе начальница почты присвоила 229 тысяч рублей. Обвиняемая предстанет перед судом.

Житель Кубани получил 11 лет колонии за оплату заказного убийства. Преступника экстрадировали в Краснодар из Франции.