Фото: sochi.ru.

Сочинцы могут подать заявку на участие в проекте «Лидеры Кубани - движение вверх!» - 2021. За три года в нем приняли участие более 18 000 человек. Об этом сообщили в мэрии курорта.

С этого года упор будет на поиск профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

Главная цель - выявление кадрового потенциала на руководящие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах и в органы местного самоуправления и государственной власти региона.

Победители предыдущих лет успешно продвинулись по карьерной лестнице. Среди них три главы муниципалитета, два главы городского поселения, заместитель министра, заместители глав муниципальных образований, руководители государственных и муниципальных учреждений.

Для участия в «Лидерах Кубани» нужно будет выбрать только одно из 10 отраслевых направлений полуфинала. Пройти регистрацию и ознакомиться с условиями можно на сайте лидерыкубани.рф