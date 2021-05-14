Погода в Краснодаре на 14 мая 2021 года: аномальная жара на Кубани

На Кубань неожиданно пришло лето. Столбики термометра в краевом центре поползли вверх уже в середине недели. Каждый день в Краснодаре бились новые температурные рекорды. С каждым днем градус повышается. Уже сегодня воздух в краевом центре прогреется до плюс 30 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 14 мая 2021 года.

- Ожидается солнце. По нашим прогнозам, воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Порывы ветра днем не превысят 9 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.