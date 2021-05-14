Фото: instagram.com/npsochi.

Старейшая глициния расцвела в сочинском «Дендрарии». Ее посадили почти 130 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

С момента высадки она смогла подняться на высоту более 17 метров, опираясь на растущее рядом дерево. Со временем дерево погибло от старости, и сотрудникам парка пришлось искать другую опору для глицинии.

С помощью специальных конструкций рост направили на расположенные вблизи сосны, по которым она вьется до сих пор.

Сейчас у субтропического растения 17 лиановидных стволов до 20 см толщиной каждый. При этом диаметр общих стволов у корня достигает 67 и 80 см. Глициния находится в нижней части парка «Дендрарий». На днях стебли украсились красивыми гроздьями-соцветиями.

Однако, сотрудники парка просят гостей не взбираться на стволы глицинии ради эффектных фото. Так как растение может не выдержать нагрузки и погибнуть.