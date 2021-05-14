Житель Краснодар избил и ограбил бывшую девушку за отказ возобновить отношения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний житель Краснодара избил и ограбил бывшую девушку после того, как она отказалась возобновить отношения. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Адыгея.

Молодой человек выбрал своеобразный способ примирения. Он взломал дверь квартиры возлюбленной, которая проживала в ауле Новая Адыгея, и предложил девушке возобновить отношения. Только хозяйка жилища подвиги мужчины не оценила и отказала назойливому кавалеру.

- С целью хищения чужого имущества злоумышленник нанес множественные удары по лицу и телу потерпевшей и похитил принадлежащий ей мобильный телефон, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СК РФ по Республике Адыгея.

На этом ухажер не остановился. Перед уходом он со всей силы швырнул в пол ноутбук девушки. Так эффектно мужчина решил прекратить отношения с возлюбленной, которая сразу же обратил в полицию.

Молодому человеку были предъявлены обвинения сразу по трем статья: нарушение неприкосновенности жилища, грабеж и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Мужчина был приговорен к 420 часам исправительных работ и штрафу – 25 тысяч рублей. Еще 200 000 парень заплатит потерпевшей.