Стоимость ремонта крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске составит не менее 300 млн рублей

Стоимость ремонта крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске составит не менее 300 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость ремонта крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске составит не менее 300 миллионов рублей. Судно находится на балансе департамента культуры Министерства обороны. Оно числится как обычный музей. По этой причине корабль финансируется как объект культуры.

Отметим, что последний капитальный ремонт судна был еще в 2001 году – или почти 20 лет назад. Хотя плановая модернизация должна происходит максимум раз в пять лет.

- Без оперативно ремонта крейсер рискует перевернуться у стенки. Вместе с ним могут уйти под воду спасатели и экипаж, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, модернизация судна может стоить от 300 до 400 миллионов рублей.