Температура воды в Черном море 14 мая 2021: аномальная жара только усугубила ситуацию Фото: Виталий КАРНАУХ

Больше недели назад на Кубани стартовал курортный сезон. Толпы туристов со всей страны рванули в Краснодарский край. Местные отели буквально ломились от наплыва людей. Туристы отдавали бешеные деньги за номера, которые еще недавно стоило 2-3 тысячи людей. Люди были готовы платить в три раза больше. Однако погода туристов разочаровала. Вместо привычного тепла на Кубань пришел «дождливый» циклон.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 14 мая 2021

Сильнее всего море прогрелось в Туапсе. Температура морской глади здесь составляет плюс 13 градусов. Немного сильнее прогрелась морская гладь в Новороссийске, Анапе и Геленджике (+13). А в Сочи, наоборот, холоднее (+12).

Считается, что наиболее комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.