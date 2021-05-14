Фото: sochi.ru.

Муниципальный центр управления открыли в Сочи. Теперь ситуацию на курорте будут отслеживать круглосуточно. Об этом сообщили в администрации города.

Центр объединит цифровые системы курорта такие как «Инцидент-менеджмент», «Единую систему электронного документооборота», Единую дежурно-диспетчерскую службу и Платформу обратной связи. Обучение специалистов будет проходить на базе уже существующих подразделений.

Единая цифровая площадка будет заниматься сбором жалоб, предложений, сообщений от граждан из разных открытых источников с целью оперативного рассмотрения и принятия решения.

- Краснодарский край один из лидеров в стране по работе с сообщениями граждан. Внедрение системы на муниципальном уровне станет следующим этапом развития системы. Увеличится скорость работы с сообщениями и качество их обработки, - рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Сочи в числе первых крупных муниципалитетов страны, где внедряют собственный Центр управления. Через несколько месяцев подведут первый итог работы.