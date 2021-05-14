В Кореновске 1 сентября откроют филиал школы №19 и детский сад

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу №19 по улице Пролетарской на 550 мест и детский садик на 325 мест по улице Таманской должны были построить еще в 2020 году, однако прежний подрядчик не смог справиться с возложенными обязательствами, и стройку остановили. После этого под контроль строительство взял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сейчас объект почти готов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам главы Кореновского района Сергея Голобородько, самое сложное – строительные работы, уже завершили. Оборудование закупили, и с 1 июня тут начнется уборка помещений. Дети в этой школе будут заниматься в одну смену. Здесь будут учиться не только ребята из Кореновска, но и жители ближайшей станицы Платнировской.

А в детском саду города будет бассейн и зимний сад. Также в администрации уточнили, что в Кореновске в сроком времени построят еще одну школу на 400 мест.