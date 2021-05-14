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Общество14 мая 2021 11:28

Депутат ГосДумы Константин Затулин добивается решения вопроса газификации Сочинского округа

Парламентарий направил запрос, чтобы люди как можно скорее начали пользоваться благом цивилизации
Евгения СОРОКА
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Депутат Государственной Думы России Константин Затулин в очередной раз поднял вопрос газификации Сочинского округа. Чтобы люди как можно скорее начали пользоваться благом цивилизации, парламентарий направил запрос в «Газпром».

– Принимая меня 15 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге вы сказали, что компания готовится к масштабной работе по доведению газа непосредственно к границам участков жителей населенных пунктов. Ваши планы и намерения подтверждены Президентом РФ Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию, – написал в своем письме Константин Затулин. - Вся страна узнала, что глава государства дает поручение разработать четкий план газификации регионов, в соответствии с которым людей освобождают от необходимости платить за «последнюю милю».

Депутат обозначил наиболее проблемные вопросы газификации населенных пунктов округа. Так, например, в Апшеронском районе из 50 населенных пунктов подключены всего восемь.

В Белореченском районе в газификации нуждается поселок Молодежный Черниговского сельского поселения (530 домов, школа, детский сад). Проектирование и строительство распределительных газопроводов оцениваются в 54 млн рублей. Понятно, что для бюджета сельского поселения это сумма неподъемная.

Ждут газа и жители многих домов в Сочи. От людей, проживающих в садоводческих товариществах, поступают жалобы, что газопровод проходит неподалеку от СНТ, но по различным причинам дома не подключаются, выставляются огромные суммы.

Константин Затулин обратил внимание, что положение Сочинского округа и Сочи – особое. В том числе потому, что пограничный город-курорт всероссийского значения является местом постоянного пребывания и работы Президента России.

– Потому прошу о приоритетном рассмотрении вопросов газификации нашего населения в 2021 году или в ближайшее обозримое время, – добавил депутат.

Сочи