Жительница Краснодара пыталась оформить кредит по поддельным документам, чтобы купить мужу машину

Поддельные документы девушка заказала в интернете Фото: Александр ГЛУЗ

В дежурную часть полиции Краснодара обратился сотрудник банка и рассказал, что к нему на прием пришла 25-летняя девушка с запросом на кредит. Она предоставила ложные данные о своей трудовой занятости и платежеспособности и запросила кредитовать ее на 517 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место и подтвердили указанные сведения. Злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В отделе полиции местная жительница призналась в содеянном и пояснила, что через сеть Интернет заказала поддельные документы, а на полученные денежные средства хотела приобрести транспортное средство для своего супруга, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции города Краснодара.

Девушке грозит до четырех месяцев лишения свободы.