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Общество14 мая 2021 12:15

В Геленджике задержали крупную закладчицу метилэфедрона

Женщину могут отправить за решетку на 20 лет
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным следствия, 36-летняя жительница Геленджика купила оптовую партию метилэфедрона общей массой около 150 граммов и разложила тайники по всему курорту. У нее в запасе было около 270 свертков. Однако ее задержали с поличным прямо на месте преступления полицейские Геленджика.

- На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.