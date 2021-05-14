В Геленджике задержали крупную закладчицу метилэфедрона

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным следствия, 36-летняя жительница Геленджика купила оптовую партию метилэфедрона общей массой около 150 граммов и разложила тайники по всему курорту. У нее в запасе было около 270 свертков. Однако ее задержали с поличным прямо на месте преступления полицейские Геленджика.

- На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.