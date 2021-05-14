В Усть-Лабинском районе отремонтируют 60 километров асфальта

Ремонт дорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году дороги Усть-Лабинского района ждет обновление. Власти планируют отремонтировать более 60 километров асфальта и 140 километров гравийных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

- Рабочие обновят участки на двух региональных дорогах. На трассе Краснодар-Кропоткин отремонтируют порядка семи километров в районе станицы Ладожской, а в Усть-Лабинске приведут в порядок 4 километра от улицы Красной до выезда на станицу Упорную, - уточнили в мэрии.

Всего ремонтные работы коснутся 164 улиц поселения.