Фото: sochi.ru.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу пройдет в Сочи. На соревнования приедут спортсмены из 30 стран мира. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Соревнования сильнейших пляжников мира 14 раз подряд проходят в России в этом году международный турнир с соблюдением санитарных требования Роспотребнадзора пройдет с 26 по 30 мая на полях отеля "SPORT INN".

Первый раз эти состязания по пляжному волейболу прошли в 1998 году в Москве. Чаще всего Мировые этапы проходили в столице, Санкт-Петербурге и на пляжах Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи сыграли в пляжный волейбол волонтеры и Светлана Журова.