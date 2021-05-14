Работников сферы туризма Кубани попросили сделать прививки от коронавируса

Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 825,2. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 мая в Краснодаре прошел брифинг по заболеваемости коронавирусом. Его председателем стал главный врач врача по клинико-экспертной работе «Специализированной клинической инфекционной больницы» Краснодара Игорь Люлин.

- Сейчас состояние по заболеваемости в крае стабильное эпидемиологическое, и я рассчитываю, что население активно поддержит все рекомендации и мы проведем этот сезон гладко. При вакцинации важнейшими категориями являются лица, которые задействованы в туристической индустрии, это работники гостиниц, отелей, других центров, которые принимают гостей,- отметил Люлин.

По словам Люлина, в крае привиты уже около полумиллиона человек (464 тысячи), более половины вакцинированных старше 60 лет. При этом показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 825,2.