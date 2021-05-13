Депутаты Законодательного Собрания края дали УФНС рекомендации по сокращению налоговой недоимки

Еженедельную планерку открыл председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Спикер депутатского корпуса отметил результативную работу органов власти и ФНС.

-В таких условиях трудно соблюсти баланс интересов бизнеса и бюджета. Слаженная работа органов власти позволила в отчетном периоде обеспечить сбор платежей в консолидированный бюджет края в запланированных объемах, не допустить роста недоимки, - сказал Юрий Бурлачко.

По данным территориального управления Федеральной налоговой службы, объем задолженности в консолидированный бюджет края за 2020 год увеличился на 3 % к началу этого года. Вместе с тем, снижается вновь образованная задолженность по имущественным налогам на 100 млн рублей и увеличивается объем взысканий на 100 млн рублей.

Во время обсуждения глава регионального парламента поинтересовался, как ведется процесс взыскания задолженности.

- Уровень организации деятельности службы судебных приставов за последние два года кардинально изменился, что сказалось на эффективности. При плановом показателе пополнения краевой казны в 4,5 млрд рублей в 2020 году приставы взыскали 6,7 млрд рублей. Какими мерами был достигнут такой объем поступлений в условиях вынужденных ограничений, сохранится ли такая динамика в будущем? - уточнил Юрий Бурлачко.

Заместитель руководителя краевого Управления Федеральной службы судебных приставов Валерий Рябоконев отметил, что средства списываются с зарплатных счетов должников, идут рейды, в том числе с участием ГИБДД, запрещаются регистрационные действия в отношении автомобилей и земельных участков нарушителей. Такую работу продолжат.

Юрий Бурлачко отметил, что в сложившихся экономических условиях вопрос наполнения консолидированной казны — один из наиболее актуальных, так как при недостатке средств в бюджете сложно реализовать социально-экономические планы.

Депутаты ЗСК утвердили резолюцию. В документе изложили рекомендации по сокращению налоговой недоимки для краевого Управления ФНС и тех муниципальных образований, в которых этот вопрос стоит остро.