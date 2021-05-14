Фото: пресс-служба Курорт "Красная Поляна"

План развития Красной Поляны представили в Сочи. В планах мэрии организовать пешеходную зону вдоль реки Мзымта до п.Эсто-Садок. Об этом рассказали в администрации курорта.

Как считают авторы проекта создание такой прогулочной тропы уменьшит количество автомобилей и улучшить прогулочные маршруты.

- Если объединить все объекты на Красной Поляне, Газпрома и Розы Хутор, то туристы смогут посетить больше красивых мест и комфортнее передвигаться по горному кластеру Сочи, - рассказывает автор проекта Наталья Захарова.

В рамках заседания также было предложено сделать дополнительные велодорожки, облагородить территорию и улучшить общественный транспорт между Красной Поляной и железнодорожным вокзалом.