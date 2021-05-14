«Кубок Победы» по рукопашному бою состоится в Краснодаре Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодаре пройдет «Кубок Победы» по рукопашному бою. Он пройдет во дворце спорта «Олимп» с 15 по 17 мая и соберет ведущих краевых спортсменов.

Турнир состоится в нескольких возрастных группах. Участие в «Кубке Победы» примут свыше 550 бойцов из 19 городов и районов Краснодарского края и других регионов России. Уже известно, что на турнир приедут ведущие бойцы из Калмыкии, Крыма, Ростова, Чеченской Республики и не только.

Почетными гостями мероприятия станут Герой России Евгений Шендрик, заместитель министра спорта Кубани, Игорь Стрельцов, директор департамента по физической культуре и спорта города Краснодар Борис Тихоненко Борисович, а также Ветераны ВОВ и боевых действий и руководители силовых ведомств.

Расписание боев, 16 мая:

9:30 – 14:00 предварительные и финальные поединки

14:00 – 14:30 возложение цветов почетными гостями к стеле Героев в парке 30-летия Победы

14:30 – 15:00 торжественное открытие соревнований.

15:00 – 15:30 - Награждение победителей и призеров.

13:00 - 18:30 – предварительные и финальные поединки.

Расписание боев, 17 мая:

9:30 – 13:00 предварительные и финальные поединки.

13:00 – 18:30 предварительные и финальные поединки.